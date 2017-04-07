Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: ФАС раскрыла маржу

ФАС раскрыла маржу

Розничная наценка на iPhone 6S при старте продаж составляла от 4 до 12,5%, следует из решения ФАС. Цены в рознице были одинаковыми – наценка получалась за счет разных закупочных цен
Основные ритейлеры устанавливали на новые модели iPhone одинаковые цены
Основные ритейлеры устанавливали на новые модели iPhone одинаковые цены
АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / Ведомости

Торговая наценка ритейлеров на Apple iPhone 6S и 6S Plus на старте продаж составляла от 4 до 12,5% и от 5 до 12,5% соответственно, следует из решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в котором ведомство признало российскую «дочку» Apple – ООО «Эппл рус» – виновной в незаконной координации цен на iPhone. Полная информация о закупочных ценах в документе не приводится, поскольку большинством компаний в отношении ее установлен режим коммерческой тайны, следует из документа.

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