Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Роутеры второй свежести

Роутеры второй свежести

Количество восстановленного оборудования, которое использует «Ростелеком», не идет ни в какое сравнение с количеством новых роутеров и телеприставок, говорит Костарев
Количество восстановленного оборудования, которое использует «Ростелеком», не идет ни в какое сравнение с количеством новых роутеров и телеприставок, говорит Костарев
Максим Стулов / Ведомости

«Ростелеком» объявил конкурс на диагностику и восстановление чуть более 49 000 интернет-роутеров и розеток, предназначенных для подключения к оптическим сетям GPON (gigabit passive optical networks, подразумевает прокладку оптического кабеля до квартиры). Это следует из конкурсной документации, опубликованной оператором. Также «Ростелеком» планирует отремонтировать почти 47 000 приставок для просмотра интернет-телевидения (IPTV). Стартовая цена конкурса, итоги которого планируется подвести в середине июня 2017 г., – чуть менее 100 млн руб.

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