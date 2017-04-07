Океанариум возвращается к банку

ООО «Меркурий» получило права требования к компании «Марин гарденс» на 304,9 млн руб., следует из решения московского арбитражного суда. «Марин гарденс» – инвестор строительства одного из крупнейших в Европе океанариумов. Еще до кризиса 2008 г. она планировала построить на 4 га на ул. Братьев Фонченко на Поклонной горе комплекс на 180 000 кв. м – океанариум, гостиницу и апартаменты – стоимостью около $600 млн.

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