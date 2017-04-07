Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Океанариум возвращается к банку

Океанариум возвращается к банку

Недостроенный океанариум на Поклонной горе может вернуться к «БТА банку». Фирма, связанная с ним, получила права требования к инвестору проекта
Проект на Поклонной горе может потребовать до 15 млрд руб. инвестиций
Проект на Поклонной горе может потребовать до 15 млрд руб. инвестиций
Денис Абрамов / Ведомости

ООО «Меркурий» получило права требования к компании «Марин гарденс» на 304,9 млн руб., следует из решения московского арбитражного суда. «Марин гарденс» – инвестор строительства одного из крупнейших в Европе океанариумов. Еще до кризиса 2008 г. она планировала построить на 4 га на ул. Братьев Фонченко на Поклонной горе комплекс на 180 000 кв. м – океанариум, гостиницу и апартаменты – стоимостью около $600 млн.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото