«Мать и дитя» подготовится к допэмиссии

Группа компаний «Мать и дитя» (MDMG) на внеочередном собрании 28 апреля предложит акционерам дать совету директоров полномочия выпускать до 8,14 млн акций до 2022 г., сообщила компания. Уставный капитал MDMG – 75,13 млн акций; т. е. совет директоров сможет проводить допэмиссию до 10,1% уставного капитала. Основной владелец группы Марк Курцер говорил, что компания рассматривает возможность SPO, а на телеконференции по финансовым итогам 2016 г. заявил, что в ближайших планах размещения нет. Директор группы по работе с инвесторами Елена Романова допустила возможность проведения в будущем SPO, «если будут благоприятные рынки и справедливая цена на акции». Reuters, Интерфакс

Москва пустует в центре

В Москве пустыми остаются около 5,2% торговых помещений, говорится в исследовании компании CBRE. В 2016 г. этот показатель составлял 6,3%. Наибольший объем вакантных площадей остается на Тверской улице и Арбате – 35 и 17% соответственно. Средняя ставка аренды торговых помещений в Москве – 100 000 руб. за 1 кв. м в год. Максимальные ставки в наиболее привлекательных местах достигают 230 000 руб. за 1 кв. м в год. Интерфакс

В Черемушках станет больше конфет

Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» в одноименном районе Москвы будет расширен: реконструируют старое здание и построят новое, говорится в сообщении Москомстройинвеста. Площадь фабрики увеличится до 57 860 кв. м, сейчас она составляет 30 793 кв. м. РИА Новости

Лес отделится от личной гигиены

SCA, одна из крупнейших мировых компаний в сфере гигиенических товаров и лесной промышленности, объявила о разделе на две компании. Лесопромышленная компания сохранит название SCA. Гигиенический бизнес (продукция личной гигиены и бумаги) вместе с недавно приобретенной BSN Medical станет Essity. Ведомости