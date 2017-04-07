Литва жалуется на Nord Stream

Литва присоединилась к требованию Польши отменить разрешение Еврокомиссии российскому «Газпрому» увеличить загрузку ответвления газопровода Nord Stream в Германии, заявила министр энергетики Литвы Аурелия Вярницкайте. Литва стремится, чтобы конкуренция на европейском рынке газа увеличивалась, а решение Еврокомиссии повышает энергетическую зависимость от «Газпрома», уверена она. Интерфакс, BNS

Нефтяники лишились оптимизма

Российские нефтяные компании после трех месяцев действия соглашения о сокращении добычи теряют надежду на эффект от этой сделки и оптимизм в связи с ее продлением. Минэнерго убеждает их подождать с выводами еще месяц. В конце прошлой недели в Минэнерго прошло совещание о результатах сокращения добычи нефти. Компании дали понять, что, несмотря на все их усилия, текущая цена нефти не соответствует ожиданиям от соглашения о сокращении добычи – $55–60 за баррель. Интерфакс

«Фосагро» хочет занять $500 млн

«Фосагро» намерена весной разместить евробонды примерно на $500 млн, сейчас у компании только один выпуск евробондов на $500 млн с погашением в 2018 г. Компания может разместить евробонды в феврале 2017 г., чтобы погасить действующий выпуск бумаг, говорил гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев. Всего в 2017 г. «Фосагро» планирует вернуть кредиторам $256 млн, пик погашений приходится на следующий год – $820 млн, в том числе евробонды на $500 млн. ТАСС

«Трансмашхолдинг» заработал на электричках

«Трансмашхолдинг» сообщил, что увеличил продажи в 2016 г. на 22% до 120 млрд руб., сообщила компания. Рост в сегменте электропоездов составил 49%: продано 259 вагонов, в том числе 121 вагон нового типа ЭП2Д. Продажи двухэтажных вагонов увеличились на 23% до 86 шт., одноэтажных купейных и некупейных вагонов – в 4,2 раза до 146 шт. На 15% до 271 шт. выросли продажи вагонов метро. На 2016 г. также пришлась основная часть контракта на поставку дизель-поездов в Сербию – 52 вагона. Интерфакс

На «Тольяттиазоте» завершились обыски

Правоохранительные органы завершили следственные действия, сообщила пресс-служба «Тольяттиазота», все подразделения работают штатно. На заводе побывало около 70 сотрудников СКР, УБОПа и ОМОНа, говорит пресс-секретарь, была блокирована отгрузка продукции. Интерфакс