Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Экономике сделают новое лицо
Экономике сделают новое лицо
В целевом сценарии прогноза Минэкономразвития до 2020 г. просматриваются непринятые реформы и налоговый маневр
- Ольга Кувшинова,
- Александра Прокопенко
- / Ведомости
Министерство экономического развития представило членам правительства уточненный прогноз на 2017 г. и первый вариант прогноза на 2018–2020 гг. в двух сценариях – базовом и целевом. Оба (см. таблицу на стр. 04) основаны на схожих внешних условиях: в частности, цена нефти из-за прекращения договоренности с ОПЕК снижается к концу 2017 г. до $40/барр. и остается на этом уровне – с поправкой на долларовую инфляцию – до конца трехлетки (такой же сценарий и у Центробанка). В обоих одинаково предполагается продолжение ЦБ политики инфляционного таргетирования, введение бюджетного правила с ценой отсечения $40/барр., индексация тарифов на инфляцию.
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