Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: От редакции: Нет денег на футбол

От редакции: Нет денег на футбол

Споры российских спортивных функционеров о числе клубов премьер-лиги говорят о закате нынешней модели существования футбола.

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин предложил сократить число играющих в ней клубов с нынешних 16 до 14 на ближайшие один-два сезона. По словам Прядкина, это позволит оздоровить экономику РФПЛ и укрепить клубную инфраструктуру. Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев считает возможным уменьшить число команд в премьер-лиге до 12. Вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко выступил против подобных планов: структура профессионального футбола «будет сохранена. По количественному показателю никаких сокращений не предполагается». Но требования к лицензированию клубов и их финансовой стабильности будут ужесточаться.

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