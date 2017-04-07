Бацилла современности

На статью «Школьники и фейки» (№ 56 от 30.03.2017, стр. 07)

Интернет замусорен совершенно лживой информацией так же, как и традиционные СМИ. Надо учить вообще культуре чтения и оценке информации (дезинформации). Это важно не только для адекватного понимания текущих событий, но и для практической жизни, например ведения бизнеса, совершения сделок. Очень полезно было бы изучать разные источники о когда-то произошедших исторических событиях. Сопоставлять трактовки разных свидетелей с учетом их интересов, партийности, образования и культуры. Важно показать, кто, как и почему искажал информацию, смягчал или обострял, был правдив или намеренно врал. Хотя, как писал Марк Блок, «бацилла современности» может просочиться даже при изучении истории Древней Индии.

Яков Пагис, Тульская область

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