Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Капитал не главное

Минфин предлагает устанавливать для стратегических предприятий лимиты размещения средств в банках в зависимости от размера их капитала и рейтинга, рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства. Сейчас в законодательстве есть только одно требование к банкам – минимальный капитал (25 млрд руб.). Интерфакс

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