Цифры. Тенденции. События

Капитал не главное

Минфин предлагает устанавливать для стратегических предприятий лимиты размещения средств в банках в зависимости от размера их капитала и рейтинга, рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства. Сейчас в законодательстве есть только одно требование к банкам – минимальный капитал (25 млрд руб.). Интерфакс