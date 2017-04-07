Смягчение после ужесточения

Срок подачи уведомлений о встречах депутатов с избирателями может быть сокращен, а местные власти будут нести ответственность в случае непредоставления площадок для встреч, рассказали несколько собеседников, близких к руководству Госдумы.

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект избранной от Москвы Ирины Белых («Единая Россия»), который приравнивает встречи парламентариев с избирателями к митингам. Оппозиция проголосовала против, законопроект обсуждали не один час. Партия власти, в свою очередь, отклонила альтернативный законопроект от ЛДПР, который отменял необходимость подачи уведомлений. По итогам резонансных обсуждений в Думе ее руководство приняло решение создать рабочую группу по работе над поправками, в первый раз она соберется уже в ближайший понедельник. Многие возражения оппозиции, например в части инициатив местных властей, отражают реальность, объясняет близкий к руководству Думы собеседник. «Нужно вести диалог», – подчеркивает он.

«Мы соберемся для того, чтобы обсудить все предложения, которые звучали в ходе первого чтения», – рассказал Сергей Неверов («Единая Россия»). Основная задача рабочей группы – выработать консолидированную позицию по ряду вопросов, в том числе должна быть гарантирована возможность встреч депутатов с избирателями, безопасность избирателей во время встреч на улицах, говорит Неверов. Необходимо продумать механизм предотвращения ситуаций, когда со стороны местных властей могут возникнуть препятствия для встреч (например, непредоставление помещений), вплоть до административной ответственности. «Вполне возможно, что мы обсудим и сокращение сроков подачи уведомлений», – сказал Неверов.

Поправки Белых в закон о митингах обязывают согласовывать с местными властями место и время встречи за 7–10 дней, сейчас уведомление не нужно, если встреча не проходит в форме митинга или шествия. Единороссы отмечали, что законопроект принимается только для безопасности граждан и нормальной работы городских служб. Собеседник «Ведомостей», близкий к руководству Думы, объяснял, что законопроект – «история Москвы». Некоторые единороссы показательно дистанцировались от него, сначала записавшись в соавторы к Белых, а затем удалившись из их состава. «Закон все равно едва ли будет работать – например, как наказать депутата за его неисполнение?» – отмечал собеседник в думском аппарате.

Белых на заседании в среду утверждала, что большинство депутатских встреч проходят в форме собраний, для которых уведомления не нужны. Оппозиция отмечала, что местные власти будут постоянно отказывать в проведении таких мероприятий и самостоятельно решать, что называть митингом, а что – собранием.

«Мы бы хотели, чтобы этот закон не был принят, но это уже сделано, поэтому на рабочей группе будем говорить о трех моментах, – рассказал «Ведомостям» Игорь Лебедев из ЛДПР. – Хотим сократить срок подачи уведомления до одного дня и убрать необходимость личной подачи уведомления». Еще одна идея – разъяснить в законе, насколько это возможно, чтобы местные власти не путали на местах уведомления с разрешениями: ни один чиновник не может быть против этих встреч, не может менять время или место, говорит Лебедев. «То, что мы согласовали с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, – ввести ответственность чиновников. Например, встреча назначена в местном доме культуры, а перед самым началом директор его закрывает и говорит, что света нет», – продолжает Лебедев. Понятно, что это труднодоказуемо, но надо ввести ответственность и чиновника, давшего такой сигнал, и директора, считает депутат.

Исполнительная власть не может регулировать депутатов, те, кто спрашивает у нее разрешения, уже не депутаты, считает депутат Алексей Куринный (КПРФ). Вопрос не в количестве дней для уведомлений – иногда приходится являться и в срочном порядке, например когда сносят дом, объясняет коммунист. Задача единороссов понятна – воспрепятствовать мероприятиям под видом встреч, но это очень неуклюжая попытка, критикует Куринный: «Мы думаем, как улучшить законопроект юридически – может быть, ввести в закон понятийный аппарат «встреча», что тоже смешно».

В марте Мосгорсуд отказал коммунистам в оспаривании аналогичного закона, принятого на уровне Москвы, мотивировав это тем, что собрания разрешены.