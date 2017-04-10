Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
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Выросли прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор России в 2016 г. по сравнению с 2015 г., свидетельствуют данные ЦБ, – до $31,4 млрд. Предыдущая оценка ЦБ была ниже – $25,8 млрд руб. Основная причина – увеличение участия нерезидентов в капитале компаний: рост на $18,4 млрд против снижения в 2015 г. на $0,4 млрд. Интерфакс
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