Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: Вкратце

Вкратце

Минстрой нацелился на пенсионные накопления

Минстрой хочет обратиться в ЦБ с просьбой расширить возможность инвестирования средств пенсионных накоплений в концессии в сфере ЖКХ для городов с населением свыше 250 000 человек, рассказал министр Михаил Мень (цитата по ТАСС). Данное предложение в ЦБ пока не поступало, рассказал представитель регулятора: «Правила инвестирования средств пенсионных накоплений не предусматривают возможности таких инвестиций». «Инвестирование средств пенсионных накоплений НПФ допустимо в такие концессионные облигации, по которым концедентом является Российская Федерация, либо ее субъект, либо муниципальное образование с численностью населения более 1 млн человек», – говорит Александр Баранов из «ЕФГ управление активами». Ведомости

Счета бывших владельцев Snoras под арестом

Вильнюсский окружной суд арестовал средства и счета в швейцарских банках бывших руководителей и владельцев обанкротившегося банка Snoras Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова, говорится в сообщении суда. Суд постановил арестовать средства Баранаускаса почти на 70 млн евро, Антонова – более чем на 338 млн евро, а их общие средства – более чем на 92 млн евро. Интерфакс

5000 руб. ОФЗ для Альфа-банка

Альфа-банк оставил себе полученные в рамках госпрограммы докапитализации ОФЗ на общую сумму 5000 руб., сообщил представитель банка. По дополнительным соглашениям с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) кредитная организация оставила у себя по одной бумаге из пяти выпусков номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Альфа-банк ранее сообщал о досрочном возврате АСВ ОФЗ на общую сумму почти 63 млрд руб. Из них 14 млрд руб. будут направлены банку «Российский капитал». Интерфакс

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