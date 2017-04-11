Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: МГТС не переходит на оптику

МГТС не переходит на оптику

МГТС пока не удается полностью перейти со старой медной инфраструктуры на новую – оптоволоконную
МГТС пока не удается полностью перейти со старой медной инфраструктуры на новую – оптоволоконную
Е. Разумный / Ведомости

МГТС планирует закупить медный телефонный кабель трех видов на общую сумму более 375 млн руб. Это следует из конкурсной документации оператора. Протяженность закупаемого кабеля чуть более 684 км. Оператор использует медный кабель для прокладки линий связи внутри домов и кварталов, говорит его представитель Татьяна Мартьянова. Сейчас компания параллельно эксплуатирует две сети: старую медную и новую оптоволоконную, отмечает она.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото