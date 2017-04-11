«Время первых» еще не пришло

Фильм «Время первых» в первый прокатный уикенд (6–9 апреля) собрал в российских кинотеатрах 138,7 млн руб., следует из данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Прежде журнал «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировал, что картина соберет в выходные 280 млн руб. У «Базелевса» всегда «очень высокая планка» для проектов и сборы первого уикенда «Времени первых» действительно до нее не дотягивают, признает директор по маркетингу «Базелевса» Ольга Агеева.

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