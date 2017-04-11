Путин наградил участников приватизации «Роснефти»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета председателя совета директоров российской «дочки» банка Intesa Антонио Фаллико и орденами Дружбы гендиректора Glencore Айвана Глайзенберга и руководителя катарского фонда QIA Абдаллу Бен Мохаммеда Бен Сауда Аль Тани. Все они принимали участие в приватизации 19,5% «Роснефти». Ведомости

«Полюс» погасил 33% акций

«Полюс» погасил 33,09% акций из казначейского пакета, сообщила компания. Теперь доля казначеек составляет 1,5%, акций в свободном обращении – 6,8%, а основного акционера – Polyus Gold Саида Керимова – 91,73%. Интерфакс

Иракская SOMO и «Лукойл» продают нефть

Иракская госкомпания по торговле нефтью SOMO и «Лукойл» создали совместное предприятие по торговле нефтью, пишет агентство Iraq Business News со ссылкой на министерство нефти Ирака. Международный трейдер «Лукойла» – Litasco – будет помогать продавать иракскую нефть и тренировать персонал иракской компании в трейдинге. Интерфакс

«Аэрофлот» поручится за «Победу»

Совет директоров «Аэрофлота» 19 апреля рассмотрит вопрос о поручительстве за «Победу» по договорам аренды восьми новых самолетов Boeing 737-800, сообщила авиакомпания. Также будет решаться вопрос в отношении сделок «Победы», связанных с субарендой двух Boeing 737-800, и договора по техническому обслуживанию и ремонту (включая доступ к пулу) компонентов Airbus A320F и Boeing 737NG другой «дочки» «Аэрофлота» – «России». Интерфакс

Буровых стало меньше

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в марте сократилось впервые за последние 10 месяцев, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в марте в мире работало 1985 установок против 2027 в феврале. Но мартовский уровень на 434 выше показателя за аналогичный месяц 2016 г. По итогам 2016 г. среднемесячное количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире было минимальным за последние 17 лет – 1593. Интерфакс

РЖД дала скидки на руду и уголь

РЖД вводит до конца года 25%-ную скидку на перевозки железной руды из Череповца в Ростовскую область и из Карелии в Воронежскую область. Такие же скидки введены на перевозку каменного угля со станций Кузбасса в Саратовскую область. Интерфакс