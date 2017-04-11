Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Вкратце

Samsung собрал заказы на Galaxy S8

Samsung получил 550 000 предзаказов на новые смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus за два дня, сообщает Chosunilbo. Предзаказы смартфонов новой модели превысили объем заказов Galaxy S7 за тот же период в 5,5 раза. RNS

Foxconn предлагает за «дочку» Toshiba $27 млрд

Тайваньская компания Foxconn, собирающая продукцию Apple, предлагает до 3 трлн иен ($27 млрд) за бизнес японской Toshiba по производству чипов компьютерной памяти. Основной продукт этого подразделения Toshiba – чипы NAND, которые используются в пользовательских устройствах. WSJ

AT&T покупает частоты 5G за $1,6 млрд

AT&T Inc. сообщила о намерении купить компанию Straight Path Communications Inc. за $1,6 млрд, включая долг. Straight Path владеет правами на использование спектра частот, которые позволят развивать стандарт связи 5G. WSJ