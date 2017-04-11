Новый «Твин Пикс» стартует в России одновременно со всем миром

Компания Amedia TV и CBS Studios International объявили о заключении долгосрочного эксклюзивного лицензионного соглашения на сериалы CBS и Showtime, включая самую ожидаемую премьеру года – продолжение сериала «Твин Пикс». Легендарная мистическая драма возвращается 22 мая – в России одновременно со всем миром премьеру покажет онлайн-сервис «Амедиатека», а затем телеканал Amedia Premium. 25 лет спустя за продолжение сериала, включающего 18 частей, по-прежнему отвечают Дэвид Линч и Марк Фрост, к которым присоединилась Сабрина С. Сазерленд. Помимо старого звездного состава – Кайла Маклохлана, Шерил Ли, Майкла Онткина, Ричарда Бреймера, Дэвида Духовны – зрители увидят Наоми Уоттс, Тима Рота, Аманду Сейфрид, Дженнифер Джейсон Ли, Джеймса Белуши, Монику Беллуччи и др. Начиная с 15 апреля подписчики «Амедиатеки» смогут посмотреть первые два сезона «Твин Пикс», выходившие на экраны в 1990–1991 гг. Оба появятся в HD-качестве и новом озвучании. Сериал можно будет также посмотреть в оригинале с субтитрами. Первое эксклюзивное соглашение между Amedia TV и CBS Studios International было заключено в 2013 г. The Hollywood Reporter (Российское издание)

Фестиваль Дианы Вишневой начал прием заявок на конкурс молодых хореографов

До 30 июня заявку можно заполнить на сайте фестиваля. Одно из основных требований – конкурсная работа должна быть создана специально для фестиваля Context. Diana Vishneva. К участию в конкурсе приглашаются студенты танцевальных школ и хореографических институтов, хореографы, имеющие опыт постановок, а также хореографы без профессионального опыта и специального образования из России и стран СНГ. Организаторы покрывают расходы на дорогу и проживание для прошедших в финал участников. Победитель конкурса получит грант на стажировку в одной из ведущих зарубежных школ современного танца. Colta.ru