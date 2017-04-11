Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Работников пустят на заседания советов директоров
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий представителям трудовых коллективов постоянно участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях советов директоров, чтобы контролировать в том числе решения о вознаграждениях топ-менеджменту. Законопроект предусматривает ряд поправок в Трудовой кодекс. Интерфакс
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