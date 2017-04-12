Польза невнимания

На статью «Гаражная забастовка» (№ 57 от 31.03.2017, стр. 04)

Тут как с платными парковками: надо не обращать внимания на протесты. Хотят терять деньги – пусть теряют. Года через 3–4 систему докрутят. Введут пару объектов, хорошо распиарив, что это на деньги «Платона», и все привыкнут.

Михаил Ведищев, Москва

Смоленск лучше

На статью «Пять советов компаниям, желающим открыть офис в Белоруссии» (№ 55 от 29.03.2017, стр. 21)

Предпочитаю брать исполнителей в России, потому что деньги не уйдут из страны и мне же, живущему здесь, будет комфортнее <...> Не понял, почему нельзя было открыться в Иванове, Кирове, Смоленске и т. д., где зарплата в 30 000 – это уже о-го-го.

Руслан Федорченко, Ямало-Ненецкий АО

Письма в редакцию можно присылать по почтовому или электронному адресам, указанным в выходных данных газеты. Редакция может публиковать письма и сообщения с форума газеты в сокращенном виде. Просьба указывать имя, фамилию, город и место работы.