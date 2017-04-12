Студию театрального искусства официально передали государству

Президент группы компаний ПИК Сергей Гордеев передал Российской Федерации Студию театрального искусства (СТИ) Сергея Женовача, расположенную на территории бывшей фабрики, принадлежавшей Константину Алексееву (Станиславскому). Гордеев напомнил, что в общей сложности он владел театром 10 лет, и отметил, что этого проекта могло бы и не быть, если бы он не увидел постановку Женовача «Мальчики» и не передумал привозить в создаваемое театральное пространство постановки с участием западных звезд. По словам министра культуры Владимира Мединского, это «большой подарок, который стоит больших денег». «У нас была национализация, но это первый пример в истории России, когда театр создается на частные средства, затем дарится России. Мне кажется, это новая страница в нашем театральном деле», – сказал министр. Мединский сообщил, что театр будет получать финансирование в рамках госзадания, а всеми заработанными средствами располагать по своему усмотрению. Colta.Ru

Beat Film Festival объявил кураторские программы

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет в Москве с 25 мая по 4 июня, в этом году впервые представит тематические программы, созданные в партнерстве с известными культурными институциями и приглашенными кураторами. Среди партнеров фестиваля музей современного искусства «Гараж», институт медиа, дизайна и архитектуры «Стрелка» и сайт «Афиша Daily». Свои авторские программы представят журналист Юрий Сапрыкин и Александр Горбачев, редактор отдела специальных корреспондентов сайта Meduza. Программу фильмов, снятых современными художниками, откроет российская премьера фильма немецкого режиссера и художника Юлиана Розефельдта «Манифесто» (Manifesto), показанного на фестивале Sundance и Роттердамском кинофестивале. «Манифесто» – это увлекательное и остроумное путешествие по истории искусства XX в. Colta.Ru