«Почта России» будет менять розницу

«Почта России» видит потенциал в развитии розничной сети, обсуждает различные форматы розницы, сказал журналистам глава «Почты России» Дмитрий Страшнов. «Сегодня розничным бизнесом мы занимаемся, вопрос – в каком формате будет розничный бизнес через 2–5 лет с учетом реалий рынка. Этот вопрос мы внутри обсуждаем, понимаем, что та розница, которая есть сегодня на «Почте России», должна меняться», – сказал он. RNS

Четверть точек WiFi работают без авторизации

По итогам I квартала 2017 г. территориальные органы Роскомнадзора совместно с радиочастотной службой проверили более 2000 точек беспроводного доступа в интернет в публичных местах. В 24% случаев были выявлены нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей. Согласно статистическим данным, наибольшее количество таких нарушений зафиксировано на территории Центрального и Южного федеральных округов. Ведомости

LeEco отказалась от Vizio

Китайская компания LeEco отказалась от планировавшейся покупки американского производителя телевизоров Vizio Inc. за $2 млрд. LeEco объясняет это возможным противодействием со стороны регулирующих органов. Компания надеется на продолжение совместной работы. «Мы по-прежнему уверены, что есть огромная синергия между двумя компаниями», – говорится в совместном сообщении компаний. Интерфакс

Рейтинг лэптопов Apple упал

Apple в 2017 г. опустилась с 1-го на 5-е место в рейтинге 10 наилучших брендов лэптопов, составленном Laptop Magazine. Причины – дороговизна продукции и отсутствие внешних портов. Как правило, рейтинг составляется с учетом того, какие из крупнейших брендов лэптопов предлагают наилучшее сочетание качества, инноваций, технической поддержки, дизайна и стоимости, пишет MarketWatch. Интерфакс