«Балтстрой» уходит из консерватории

По соглашению сторон расторгнут договор Минкульта с «Балтстроем» на реконструкцию главного здания Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, сообщил представитель заказчика. Подрядчик должен был выполнить работы на сумму 1,4 млрд руб. к осени 2017 г. Ведомости

139 зданий-памятников

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в 2016 г. издал 87 распоряжений о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 139 объектов и 20 распоряжений об отказе во включении в реестр, за 2015 г. – 39 и 6 распоряжений соответственно, сообщает пресс-служба петербургской администрации. Ведомости

«Любимый край» инвестирует 500 млн руб.

Выручка АО «Кондитерское объединение «Любимый край» в 2016 г. достигла 2 млрд руб., что на 23% больше, чем в 2015 г. За 2016 г. компания выпустила 18 000 т продукции (рост на 20%). «На этот год запланировано около 500 млн руб. инвестиций. Оборот должен вырасти как минимум до 3 млрд руб.», – говорит основной владелец «Любимого края» Дмитрий Костыгин. Интерфакс

Продажи элитного жилья выросли

За I квартал 2017 г. в Петербурге продано 11 000 кв. м элитного жилья, что на 21% больше, чем за тот же период 2016 г., подсчитали в Knight Frank St Petersburg. Предложение по итогам I квартала 2017 г. составило 143 000 кв. м (1100 квартир), на 21% ниже, чем годом раньше. Средняя цена в этом сегменте на конец марта 2017 г. составила 362 400 руб. за 1 кв. м. Ведомости

Кингисеппскому ХПП грозит банкротство

Сбербанк России подал иск о признании банкротом ЗАО «Кингисеппское хлебоприемное предприятие» (Кингисеппское ХПП), следует из материалов на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Согласно СПАРК, Кингисеппское ХПП на 99% принадлежит ООО «Орлан» (на 100% принадлежит директору Вадиму Федорову), еще 1% контролирует Елена Казберук. Компания работает с 1992 г., предоставляет услуги в области растениеводства. Выручка за 2015 г. – 305 млн руб., чистая прибыль – 5,6 млн руб. В суде рассматриваются четыре иска к предприятию на сумму 39,8 млн руб. Ведомости

Бюджетные депозиты

Комитет финансов Петербурга вчера разместил на аукционе 3 млрд руб. на 14 дней под 9,03% годовых. Из 3 млрд руб. на семь дней удалось разместить только 1,7 млрд под 9,02%. Еще 2,3 млрд руб. комитет разместил в режиме депозитных торгов на срок 14 дней со средневзвешенной ставкой 9%. Два аукциона по размещению 4,5 млрд руб. временно свободных средств бюджета Ленобласти признаны несостоявшимися. В режиме депозитных торгов комитет финансов разместил 1,8 млрд руб. на 90 дней, средневзвешенная ставка – 8,87% годовых, и 2,4 млрд руб. на 175 дней под 9%. Ведомости