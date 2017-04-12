«Норникель» занял $1 млрд

«Норникель» разместил шестилетние евробонды на $1 млрд с купоном 4,1% годовых, сообщила компания. Привлеченные средства будут использованы на общекорпоративные цели и капвложения. Книга заявок на бумаги «Норникеля» была переподписана. Большая часть инвесторов, купивших бонды, – из России (37%). На втором месте инвесторы из Азии (20%), затем Швейцария (15%), Европа (15%), США (8%) и Великобритания (4%). На инвесторов из других стран пришлось меньше 1%. Ведомости

«Распадская» гасит долги

«Распадская» во II квартале погасит $170–180 млн долга и может рассмотреть дополнительное погашение задолженности в течение года на фоне высоких цен на уголь, сказал гендиректор угольной компании Сергей Степанов. «Мы сейчас хотим погасить порядка $180 млн долга «Распадской», – сказал Степанов. – При наличии свободного денежного потока возможно, что будем гасить быстрее». На 31 декабря чистый долг «Распадской» составлял $399 млн. Общий долг компании – $434 млн, который в основном состоит из еврооблигаций с погашением в апреле 2017 г., держателем большей части которых был Evraz (контролирует угольную компанию). «Распадская» планировала погасить бонды в апреле за счет собственных денежных средств, а также за счет средств от Evraz. Reuters

SSJ100 за $600 млн

Сумма контракта на поставку компании «Аэрофлот» 20 самолетов SSJ100 – около $600 млн. Об этом сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия 24». Ранее гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что компания планирует подписать твердый контракт на поставку дополнительных 20 самолетов Sukhoi SuperJet 100 на авиасалоне МАКС-2017. У «Аэрофлота» сейчас 30 самолетов SSJ100. ТАСС