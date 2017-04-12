Kira Plastinina – банкрот

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Кира Пластинина стиль» (операционная компания сети Kira Plastinina), основанное дочерью одного из руководителей «Вимм-билль-данна» – Сергея Пластинина. Ходатайство о признании ООО несостоятельным было направлено в суд его временным управляющим Семеном Блинниковым. С января 2016 г., согласно базе суда, в арбитраж Москвы подано около 50 исков от различных фирм о взыскании с «Кира Пластинина стиль» денег. РАПСИ

«Любимый край» увеличил выручку

Выручка кондитерского объединения «Любимый край», крупного производителя овсяного печенья, за 2016 г. выросла на 23%, превысив 2 млрд руб., сообщила компания. Производство увеличилось на 20% год к году до 18 000 т. По расчетам «Любимого края» на основе данных исследовательской компании BusinesStat, в 2016 г. доля компании на российском рынке овсяного печенья выросла до 12% с 10% в 2015 г. Основной акционер компании, по ее данным, – Дмитрий Костыгин. Ведомости

Роспотребнадзор не заметил сокращения ассортимента магазинов

Сообщения о сокращении ассортимента продуктов питания в магазинах в Роспотребнадзор не поступали, заявляет пресс-служба ведомства. «Товарная линейка достаточная», – отметила пресс-служба. Ранее Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) «Общественный контроль» обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить «надвигающийся кризис снабжения продуктами и товарами первой необходимости». Сложившуюся ситуацию специалисты ОЗПП объясняют продолжающейся третью неделю всероссийской стачкой водителей большегрузных автомобилей. По данным ОЗПП, обращения граждан в организации по защите прав потребителей зарегистрированы в 34 регионах. Интерфакс

ФАС присмотрит за лекарствами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработает систему международного сравнительного анализа цен на лекарства, сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. «Система международного анализа цен лекарств практически завершена. Совместно с торгпредствами России в странах мира, проводя мониторинг цен на лекарства, мы сформировали базу референтных источников данных по этим ценам», – сказал он. ТАСС

Акции LVMH подорожали

Акции LVMH, крупнейшего в мире производителя товаров класса люкс, во вторник достигли исторического максимума после того, как французская компания отчиталась о превысившем прогнозы аналитиков росте квартальных продаж. Бумаги LVMH в начале сессии во вторник выросли на 2,9% до рекордного внутридневного пика в 213,50 евро. Reuters