Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

ВЭБ оценит санкции

Внешэкономбанк (ВЭБ) хочет оценить последствия от возможного внесения его в так называемый черный санкционный список США – SDN List (Specially Designated Nationals List, предполагающий максимально жесткие ограничения), следует из его закупочной документации. Сейчас ВЭБ находится под секторальными санкциями США и ЕС и не может привлекать долгосрочное финансирование на западных рынках капитала. В SDN List ВЭБ не входит. ВЭБ в марте объявил конкурс на оказание юридических услуг с начальной ценой 1,77 млн руб. Победитель конкурса определит возможные виды сотрудничества с ВЭБом и юрисдикции с минимальным риском в условиях международных санкций. В частности, особенности совместного финансирования проектов, сделки с производными финансовыми инструментами. Заявки на участие в конкурсе подали Dentons, Freshfields Bruckhaus Deringer и Norton Rose Fulbright. Интерфакс

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