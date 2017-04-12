От редакции: Перспективы реакции
- Николай Эппле
- / Ведомости
Массовая акция протеста 26 марта закончилась волной задержаний, а задержания обернулись сбором материалов, которые могут стать основой для масштабного уголовного дела. Сводка, подготовленная проектом «ОВД-инфо», позволяет говорить о массовом давлении на участников протестов. Главный вопрос – вырастет ли из этого новое болотное дело.
По стране было задержано более 1500 человек, в том числе в Москве – как минимум 1043. Большинство обвинены в административных правонарушениях, осуждены к штрафам или административным арестам либо еще ждут суда. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. Также говорили об уголовном деле в отношении Леонида Волкова (главы избирательного штаба Алексея Навального) по статье «о возбуждении ненависти либо вражды» – официальных подтверждений этого пока нет.
По данным «ОВД-инфо» и рассказам адвокатов, представители неизвестных силовых структур, не представляясь и не показывая документов, допрашивали задержанных в спецприемниках и на Петровке, 38. Эти «опросы», по словам адвокатов, проведенные при грубейших процедурных нарушениях, могли иметь целью оценку возможности подготовить новые уголовные дела. Кроме того, 1 апреля было возбуждено дело о призыве к массовым беспорядкам, которые якобы планировались 2 апреля (по нему 10 апреля арестован на два месяца математик Дмитрий Богатов).
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