Закон о полиции правке не поддался

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев (оба – «Единая Россия») в среду отозвали внесенные ими накануне поправки в закон «О полиции». Этот вопрос не обсуждался ни на фракции, ни с экспертами, а это должно быть сделано перед внесением, пояснил «Ведомостям» зампред Думы и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Депутатам уже высказано замечание, подчеркнул он. Аналогичные поправки вносились в 2015 г. группой депутатов во главе с тогдашним председателем комитета Ириной Яровой (среди авторов был и Валеев), но их отозвали по тем же причинам.

Поправки расширяют некоторые права полицейских, в частности на применение огнестрельного оружия в толпе, по аналогии с полномочиями сотрудников ФСБ и Росгвардии. «Многими аналогичными правами уже обладают иные правоохранительные органы, мы лишь приводим к единообразию их полномочия, чтобы в конечном итоге они могли действовать в экстренных ситуациях максимально слаженно», – пояснял во вторник Пискарев. «Никаких дополнительных угроз для граждан данные нововведения не несут», – уверял Валеев. Рассмотрение поправок к первому чтению планировалось комитетом уже на четверг.

Если депутаты хотят, чтобы фракция поддержала их законопроект, то есть экспертные советы и это надо делать через них, объясняет собеседник во фракции. Человек в думском аппарате отмечает, что депутаты не предупредили о внесении даже аппарат. Собеседник в аппарате фракции полагает, что законопроект могли придержать из-за недавних митингов, но настаивает, что поправки лишь приводят этот закон в соответствие с другими. Другой человек в аппарате фракции подтверждает, что с руководством фракции его не согласовали, и напоминает слова премьера Дмитрия Медведева: если ведомства хотят что-то внести в Думу, они должны действовать через правительство, а не через депутатов.

По словам человека в МВД, все поправки были согласованы с министерством, а вопрос о том, как их принимать, – дело парламента.

В последние недели есть ощущение, что Дума теряет репутацию фильтра от скандальных законов: ускоренно принимаются, несмотря на критику, законы о пятиэтажках и встречах депутатов с избирателями, напоминает политолог Михаил Виноградов. Видимо, они решили не усугублять и не создавать вокруг себя без необходимости негативных инфоповодов, заключает он.