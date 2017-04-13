Сто рублей за глаза хватит

Министр культуры Владимир Мединский недоволен тем, как тратятся бюджетные средства на кино, и предлагает ввести новые критерии эффективности для крупнейших кинокомпаний, рассказали несколько продюсеров. За каждые 100 руб., которые крупнейшие кинокомпании безвозвратно получают из бюджета, они должны привести в кинотеатр как минимум одного зрителя, настаивает министр. То есть если лидер получил от государственного Фонда кино 100 млн руб., его фильм в кинотеатрах должны посмотреть не меньше 1 млн зрителей. Если показатель не выполняется, компания выпадает из списка лидеров отрасли и теряет право на финансирование проектов из бюджета в приоритетном порядке.

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