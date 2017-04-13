Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: Сто рублей за глаза хватит

Сто рублей за глаза хватит

Министр культуры Владимир Мединский недоволен тем, как тратятся бюджетные средства на кино
Министр культуры Владимир Мединский недоволен тем, как тратятся бюджетные средства на кино
А. Гордеев / Ведомости

Министр культуры Владимир Мединский недоволен тем, как тратятся бюджетные средства на кино, и предлагает ввести новые критерии эффективности для крупнейших кинокомпаний, рассказали несколько продюсеров. За каждые 100 руб., которые крупнейшие кинокомпании безвозвратно получают из бюджета, они должны привести в кинотеатр как минимум одного зрителя, настаивает министр. То есть если лидер получил от государственного Фонда кино 100 млн руб., его фильм в кинотеатрах должны посмотреть не меньше 1 млн зрителей. Если показатель не выполняется, компания выпадает из списка лидеров отрасли и теряет право на финансирование проектов из бюджета в приоритетном порядке.

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