Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: Добавить денег на лекарства

Добавить денег на лекарства

Сейчас надбавки устанавливаются в процентах для трех ценовых групп, из-за этого дистрибуторы и аптеки не заинтересованы продавать дешевые препараты
Сейчас надбавки устанавливаются в процентах для трех ценовых групп, из-за этого дистрибуторы и аптеки не заинтересованы продавать дешевые препараты
Е. Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поменяет способ расчета оптовых и розничных надбавок на жизненно важные лекарства, рассказала начальник отдела регулирования цен на лекарственные препараты ФАС Дарья Старых. Цены регулирует государство; они складываются из цены, зарегистрированной в Минздраве по согласованию с ФАС, и надбавки, установленной регионом.

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