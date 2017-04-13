Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: Мегабайты подешевели, минуты – нет

Мегабайты подешевели, минуты – нет

За два года мобильный интернет для московских пользователей пакетных тарифов подешевел вдвое. Голосовая связь, напротив, дорожает
За два года мобильный интернет для московских пользователей пакетных тарифов подешевел вдвое. Голосовая связь, напротив, дорожает
За два года мобильный интернет для московских пользователей пакетных тарифов подешевел вдвое. Голосовая связь, напротив, дорожает
А. Гордеев / Ведомости

Удельная стоимость мобильного интернета в пакетных тарифах московских операторов за два года – с I квартала 2015 г. по I квартал 2017 г. – снизилась более чем вдвое: с 0,13 до 0,06 руб. за 1 Мб данных. Это следует из материалов департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. За тот же период средняя цена на голосовую связь в пакетных тарифах московских операторов немного выросла: с 0,41 руб. за минуту в I квартале 2015 г. до 0,44 руб. в I квартале 2017 г.

Из расчетов ДИТа следует, что в январе – марте 2017 г. самая дешевая связь в пакетных тарифах в Москве была у «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). В среднем его тариф был вдвое дешевле большой тройки (см. график). Минута разговора в пакетных тарифах Tele2 стоила 0,4 руб., у «Мегафона» – 0,41 руб., у МТС и «Вымпелкома» – по 0,45 руб. Все эти цены рассчитывались исходя из предположения, что абонент тратит весь пакет минут или трафика, уточняют авторы отчета. Реальная стоимость для абонента будет выше – как правило, он не расходует все минуты и мегабайты, говорит представитель ДИТа.

Материалы ДИТа свидетельствуют, что стоимость услуг в пакетных тарифах за прошедший год в целом кардинально не изменилась. Резкое падение цен ДИТ зафиксировал в I квартале 2016 г. – первом квартале после выхода на московский рынок Tele2. За три месяца 1 Мб мобильного интернета тогда в среднем подешевел на 40% до 0,06 руб., минута разговора – примерно на 14% до 0,42 руб.

Выход Tele2 на московский рынок подстегнул операторов большой тройки к корректировке цен, уверен аналитик ДИТа Евгений Альминов. При сохранении абонентской платы на том же уровне они увеличили количество минут и мегабайтов в составе пакета, говорит он. По мнению Альминова, влияние этого события на рынок к середине 2016 г. ослабло и больше не является значимым фактором. Невысокий переток абонентов показал, что в Москве цена не является решающим конкурентным преимуществом, отмечает он.

По данным AC&M Consulting, на конец 2016 г. в Москве насчитывалось чуть более 43 млн активных sim-карт. К началу 2017 г. Tele2 подключила 2,5 млн абонентов в Москве и Московской области, сообщал «Интерфакс» и подтверждал «Ведомостям» собеседник в операторе. То есть Tele2 могла к началу 2017 г. обслуживать около 5,8% абонентов в регионе.

В целом отчет ДИТа отражает ситуацию на рынке в сегменте пакетных тарифов, считает представитель МТС Дмитрий Солодовников.

В московских продажах Tele2 более 60% приходится на пакетные тарифы, говорит представитель Tele2 Константин Прокшин. Он согласен с выводами ДИТа и считает, что причина снижения цен в Москве – выход Tele2. В результате стоимость услуг связи в России и Москве стала одной из самых низких в мире, говорит Прокшин. А благодаря новым тарифам «Мой Tele2», подключение к которым началось в апреле, удельная стоимость услуг сотовой связи в Москве еще снизится, уверяет он. Tele2 снизила цены на пакетные тарифы, увеличив в них количество трафика и минут. Например, стоимость самого дорогого тарифа упала на 33% до 799 руб. При этом трафик удвоился, а пакет голосовых услуг вырос на 50%. В большинстве тарифов оператор предложил абонентам больше интернет-трафика и голосовой связи по ценам, сопоставимым с прошлыми тарифами.

Предлагая абонентам все больше мобильного интернета, операторы продолжают зарабатывать на голосе, считает Альминов. Кроме того, стоимость мобильного трафика – ключевой фактор конкуренции в условиях быстрого роста парка смартфонов и подключенных устройств, считает он. При этом потребление голосового трафика не растет, а снижение цен на интернет-трафик в ходе конкурентной борьбы не может быть бесконечным. По мнению Альминова, серьезного снижения цен в ближайшее время ждать не стоит: мобильная связь в Москве, например, и так уже дешевле в 8 раз, чем в Нью-Йорке.

Снижение стоимости услуг связано не только с высокой конкуренцией, но и с внедрением новых стандартов, в частности LTE и LTE-Advanced, позволяющих абонентам передавать больше трафика, отмечает представитель «Мегафона». Он указывает, что исследование ДИТа не учитывает другие услуги: так, сервис «Мегафон ТВ» позволяет абонентам оператора экономить при просмотре фильмов и видеоконтента.

Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев.

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