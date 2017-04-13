Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: «Транснефть» осталась без предупреждения

«Транснефть» осталась без предупреждения

Сбербанк не предупредил «Транснефть» обо всех рисках заключения договора об опционных сделках, считает монополия. На этих договорах она потеряла более 75 млрд руб.
«Транснефть» оказалась не готова ко всем рискам производных финансовых инструментов
«Транснефть» оказалась не готова ко всем рискам производных финансовых инструментов
Сергей Петров / Ведомости

Сбербанк был инициатором заключения с «Транснефтью» договора о производных финансовых инструментах, банк не предупредил обо всех рисках, из-за этого компания понесла убыток, заявил первый вице-президент компании Максим Гришанин. По его словам, банк предложил «Транснефти» продукт, который ей не подходил. «Мы считаем, когда банки предлагают клиенту какой-то продукт, банки должны иметь у себя некоторый внутренний комплаенс: какой продукт кому они предлагают. Некоторые продукты можно предлагать только банкам, как это во всем мире такого рода бумаги предлагаются финансовыми организациями финансовым организациям», – отметил он.

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