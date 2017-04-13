ОПЕК нашла баланс

ОПЕК, организация, в которую входят государства, добывающие 33% всей нефти в мире, отчиталась о производстве по итогам марта и I квартала 2017 г. и улучшила прогнозы по спросу и предложению нефти на весь 2017 год, следует из отчета. За I квартал 2017 г. потребление нефти в мире составило 95,39 млн барр./сутки, тогда как суточное предложение – 95,84 млн барр., профицит составлял в среднем по 430 000 барр. каждый день. По итогам года профицит может составить всего 10 000 барр./сутки, следует из данных ОПЕК (см. график). В этом году потребление может вырасти на 1,3% в сравнении с 2016 г. до 96,3 млн барр./сутки, говорится в прогнозах организации.