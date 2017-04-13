$700 млн за овербукинг

Капитализация United Continental Holdings сократилась за день почти на $700 млн после скандала на борту входящей в холдинг авиакомпании United Airlines

«Приношу глубочайшие извинения пассажиру, которого силой сняли с самолета, и всем пассажирам на борту. Такого не должно больше случиться ни с кем», – говорится в заявлении Оскара Муньоса, гендиректора United Airlines (третья по величине авиакомпания США, 143 млн пассажиров в 2016 г.). Заявление опубликовано на сайте авиакомпании во вторник ночью (по московскому времени). «Я обещаю: мы исправимся», – завершает обращение Муньос.