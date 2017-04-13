Прощение с «Югрой»

Акционеры банка «Югра», самого убыточного в 2016 г., наконец смогли увеличить его капитал и покрыть потери. В 2016 г. «Югра» получила убыток в 32,3 млрд руб., то есть практически равнялся капиталу первого уровня на 1 января 2017 г. Потери банка вызваны созданием резервов – на 30 млрд руб., их потребовал создать Центробанк, проводивший там проверку. По сле этого бизнес «Югры» заметно изменился, следует из ее российской отчетности. Банку пришлось продать весь портфель облигаций (43 млрд руб.) и вернуть кредиты, привлеченные от ЦБ (43,9 млрд руб.) и других банков (7,6 млрд руб.), а кроме того, свернуть кредитование нерезидентов (с 8,6 млрд до 115 млн руб.). Его капитал сократился на 25% до 47,3 млрд руб., активы – на 24% до 254 млрд руб.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров