«Транснефть» готова отдать четверть

Менеджмент «Транснефти» будет предлагать государству установить дивиденды за 2016 г. в размере 25% чистой прибыли по МСФО, сообщил первый вице-президент Максим Гришанин: «Выше [этого уровня] можно обсуждать после того, как мы закончим расширение ВСТО, которое мы заканчиваем в 2020 г., чтобы у нас был инвестиционный ресурс». Гришанин ожидает директивы правительства о дивидендах в мае. Выплаты на обыкновенные и привилегированные акции «Транснефть» предлагает уравнять. Интерфакс

Polyus Gold выкупила свои акции на $140 млн

Polyus Gold International Ltd. сообщила, что в феврале и марте выкупила у акционера 1,5% акций за $140 млн. Акции были выкуплены у Wandle Holdings, бенефициар которой – сын Сулеймана Керимова Саид, и погашены. Для сделки Polyus Gold оценена примерно в $9,5 млрд. Осенью 2015 г. структуры Керимова-младшего (Wandle Holdings и Sacturino) выкупали акции Polyus Gold, исходя из оценки $9 млрд. В декабре Polyus Gold договорилась с акционерами об обратном выкупе 1,51% акций на общую сумму $143 млн. Интерфакс

«Газпром» построил уже более 650 км «Силы Сибири»

«Газпром» сообщил, что построил (сварил, уложил в траншею, засыпал) более 650 км магистрального газопровода «Сила Сибири», а сварил в нитку – 927 км. Общая протяженность магистрали – 2158 км. Интерфакс

Субсидии РЖД сокращены

Правительство сократило сумму планируемых субсидий РЖД в 2017 г. для реконструкции участка им. М. Горького – Котельниково (Волгоградская обл.) – Тихорецкая – Крымская (Краснодарский край) с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На эти цели предполагается направить 8,83 млрд руб., хотя в проекте постановления правительства была указана сумма 10,6 млрд руб. Участок нужно реконструировать, чтобы увеличить грузопоток через Нижнюю Волгу к портам юга России. Интерфакс

UC Rusal может снова разместить облигации в юанях

UC Rusal в мае может разместить второй транш облигаций, номинированных в юанях (панда-бонды), сообщил человек, знакомый с планами компании: «Сейчас идет роуд-шоу. UC Rusal проводит встречи с инвесторами в Китае. Окно – начало мая, размер размещения зависит от спроса». Представитель UC Rusal от комментариев отказался. Первый транш на 1 млрд юаней (почти $147 млн) под 5,5% годовых UC Rusal разместила 21 марта. ТАСС