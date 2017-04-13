Highland Gold может начать экспорт концентрата

Highland Gold изучает возможность экспорта в Китай упорного концентрата с месторождения Тасеевское (Забайкальский край), сообщила финансовый директор компании Алла Барановская. Добыча на месторождении велась в 1948–1994 гг., впоследствии из-за неконтролируемого подъема грунтовых вод карьер был затоплен. Highland Gold приобрела лицензию на месторождение в 2004 г. за $26,6 млн. В 2016 г. компания начала откачку воды. В 2016 г. из 7 млн куб. м откачано более 2 млн куб. м. Интерфакс

Сырье для заводов ДНР и ЛНР

Железная руда «Северстали» начала поступать на станции, находящиеся вблизи границы с Украиной (Донецкая обл.), сообщает издание «Металл эксперт». По данным «Металл эксперта», первые поставки начались в апреле. В целом с ГОКов «Северстали» и «Металлоинвеста» может быть поставлено до 60 000 т концентрата и до 100 000 т окатышей. В «Северстали» и «Металлоинвесте» опровергают переговоры о поставках железорудного сырья на металлургические предприятия ДНР и ЛНР. В компаниях не стали комментировать, могут ли поставки сырья осуществляться через сторонние структуры. Интерфакс