Тулин сменил Сухова в совете директоров АСВ

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин вошел в совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ), следует из обновленной информации на сайте госкорпорации. Таким образом, Тулин сменил в совете АСВ бывшего зампреда Банка России Михаила Сухова, перешедшего в ноябре прошлого года в ВТБ. Однако, несмотря на переход в госбанк, Сухов до последнего времени значился в совете директоров госкорпорации. Возникший конфликт интересов в связи с переходом Сухова в ВТБ разрешен, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев (является членом совета директоров). Сухов не участвует в заседаниях совета директоров АСВ, ЦБ сможет вывести его из состава совета, как только тот будет пересмотрен. Представитель АСВ не смог сказать, пересматривался ли совет директоров. Ведомости

РСХБ может войти в капитал «Пересвета»

Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) на заседании в четверг рассмотрит вопрос участия в капитале банка «Пересвет» в случае конвертации субординированных облигаций «Пересвета» в его акции. Ранее зампред правления банка Кирилл Левин говорил, что общий объем инвестиций РСХБ в «Пересвет» – 1 млрд руб. Потери по «Пересвету» в размере 560 млн руб. уже отражены в отчете по МСФО за 2016 г. Официально о санации банка «Пересвет» еще не объявлялось. АСВ ранее отмечало, что кредиторы должны определиться с конвертацией долга в суборды банка до 14 апреля включительно. «Пересвет» 14 февраля начал размещение выпуска конвертируемых субординированных облигаций на 125 млрд руб. среди лиц, имеющих преимущественное право покупки. Интерфакс

Нацбанк Украины получил документы Саида Гуцериева

Национальный банк Украины (НБУ) получил на согласование пакет документов от потенциального покупателя мажоритарного пакета акций украинской «дочки» российского Сбербанка. «Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Саид Михайлович Гуцериев, который намерен приобрести 77,5% акций Сбербанка», – говорится в сообщении НБУ. Закон дает нацбанку три месяца на рассмотрение документов, проверку деловой репутации потенциальных покупателей и согласование сделки. В ближайшее время также ожидается представление пакета документов еще от одного инвестора – «Норвик банка» (JSC Norvik Banka), который намерен приобрести 22,5% акций, указано там же. Основным акционером Norvik Banka является Григорий Гусельников. На Украине работает пять банков с российским государственным капиталом. Три из них – «дочки» Сбербанка, Внешэкономбанка и ВТБ – входят в топ-20, а еще два – «БМ банк» и «VS банк» – в четвертой десятке. В марте этого года Киев ужесточил санкции к этим банкам, после чего Сбербанк быстро договорился о продаже украинской «дочки». Reuters