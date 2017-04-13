«Пятерочка» накормит регионы

Крупнейший в России продовольственный ритейлер – X5 Retail Group договорилась о сотрудничестве с Центральным союзом потребительских обществ России (Центросоюз): на базе объектов потребительских кооперативов будет создана новая сеть «КООП-Пятерочка», сообщил ритейлер. За три года могут открыться до 1000 таких магазинов, они будут работать преимущественно по франчайзингу. Также стороны договорились до 2021 г. открыть в «Пятерочках» до 5000 фирменных отделов по продаже фермерской продукции и продукции кооперативов. Партнерство c Центросоюзом поможет развивать розничную торговлю в российских регионах, объяснил представитель X5. Ведомости

Альфа-банк распробовал крепкие напитки

Совет директоров Альфа-банка одобрил участие последнего в капитале алкогольного холдинга Рустама Тарико Roust Corporation, следует из документов банка. Представитель холдинга отказался от комментариев, представитель Альфа-банка на вопросы не ответил. Roust Corporation – клиент банка и своевременно обслуживает кредиты, сообщал в 2016 г. представитель Альфа-банка. Ведомости