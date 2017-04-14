Совместный поезд Siemens и Bombardier

Немецкая Siemens и канадская Bombardier обсуждают слияние операций по производству поездов, утверждают два знакомых с ситуацией человека. Первым об этом во вторник сообщил Bloomberg, благодаря чему котировки акции Siemens в тот день на короткое время достигли рекордного уровня, а акции Bombardier подорожали примерно на 7%. Оба источника подтвердили факт переговоров. Они не раскрыли детали, но дали понять, что переговоры находятся на ранней стадии. Siemens и Bombardier от комментариев отказались.

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