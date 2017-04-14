Накопления не вышли из дворца

Владельцу крупнейшей частной пенсионной группы Анатолию Гавриленко удались не все стройки
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Частный пенсионный фонд (НПФ) «Промагрофонд», который в начале апреля наряду с НПФ «КИТ финанс» и «Наследие» был присоединен к «Газфонду пенсионные накопления» (все фонды подконтрольны владельцу группы «Алор» Анатолию Гавриленко), создал резервы под обесценение корпоративных облигаций, в которые были вложены пенсионные накопления, на 2 млрд руб., свидетельствуют материалы его отчетности по РСБУ за 2016 г. (в четверг прямая ссылка на документ отсутствовала на странице фонда в сети интернет). На запрос «Ведомостей», в связи с чем были созданы резервы, представитель НПФ не ответил.