Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Сергей Гордеев собирает кирпичи

Сергей Гордеев собирает кирпичи

Структуры совладельца группы ПИК Сергея Гордеева купили Лосиноостровский завод строительных материалов на северо-востоке Москвы и построят там более 400 000 кв. м жилья
  • Бэла Ляув,
  • Антон Филатов,
  • Анастасия Иванова
  • / Ведомости
На застройку территории Лосиноостровского завода ГК ПИК может потребоваться пять лет и два десятка миллиардов рублей
На застройку территории Лосиноостровского завода ГК ПИК может потребоваться пять лет и два десятка миллиардов рублей
Максим Стулов / Ведомости

В феврале градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с предложением ОАО «Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций» разработать за собственный счет проект планировки части территории в промзоне Медведково, рассказали «Ведомостям» несколько сотрудников столичной мэрии. Речь идет об участке около 34 га, ограниченном улицами Чермянская, Полярная и Вилюйская; из них почти 19 га принадлежат самому заводу, уточняет один из собеседников. Девелопером проекта выступает группа компаний ПИК, добавил другой чиновник мэрии и человек, близкий к группе ПИК. Представитель компании от комментариев отказался.

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