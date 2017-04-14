Сергей Гордеев собирает кирпичи

На застройку территории Лосиноостровского завода ГК ПИК может потребоваться пять лет и два десятка миллиардов рублей
Максим Стулов / Ведомости
В феврале градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с предложением ОАО «Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций» разработать за собственный счет проект планировки части территории в промзоне Медведково, рассказали «Ведомостям» несколько сотрудников столичной мэрии. Речь идет об участке около 34 га, ограниченном улицами Чермянская, Полярная и Вилюйская; из них почти 19 га принадлежат самому заводу, уточняет один из собеседников. Девелопером проекта выступает группа компаний ПИК, добавил другой чиновник мэрии и человек, близкий к группе ПИК. Представитель компании от комментариев отказался.