Шоколадные поиски

Потребители, заботясь о здоровье, отказываются от продуктов с высоким содержанием сахара. Резкий рост цен на какао-бобы и обострение конкуренции между ритейлерами снизили норму прибыли производителей шоколада, а замедление экономического роста на ключевых рынках негативно отразилось на продажах. Кроме того, обеспеченные покупатели предпочитают шоколад ручной работ и все чаще обращаются к «крафтовым» шоколатье. В итоге крупнейшим швейцарским производителям шоколада приходится искать новые ниши на меняющемся рынке.

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