Звездный рейтинг нянь

История сервиса «Мисс няня» началась с того, что молодой маме Олесе Степаненко два года назад понадобилась няня. Платить кадровому агентству она не хотела и воспользовалась интернет-сервисом подбора домашнего персонала, где няни размещают резюме и зарплатные ожидания, названия его Степаненко уже не помнит. Подписка (плата за доступ к базе контактов) обошлась в 1600 руб. Но молодая мама засомневалась, можно ли доверять няне, найденной через такой сервис? На сайте говорилось, что в базе – только проверенные работники, и она поинтересовалась у операторов сервиса, что за проверку проходят няни. Оказалось, речь идет о том, что няни предоставляют сервису сканы паспортов. В результате Степаненко нашла няню по старинке, через знакомых. «Это была студентка Плехановского университета, – рассказывает она. – Я проверила на сайте университета, числится ли она в списке студентов, изучила ее страницы в соцсетях».

Поиски няни навели Степаненко на мысль создать онлайновый сервис, где соискатели проходили бы настоящую проверку, сравнимую с той, которую проводят кадровые агентства. Степаненко закончила Государственный институт управления по специальности «менеджмент» и до декрета работала менеджером в небольшой фирме, поставлявшей строительные материалы, у нее было 350 000 руб. сбережений. И год назад Степаненко через Avito нашла софтверную фирму Fixp Project, которая за 150 000 руб. разработала сайт по подбору нянь. Новый сервис был назван «Мисс няня».

Берут числом

Онлайн-сервисы подбора нянь и домработниц появились в России в 2009 г. Первыми стали Domesticus.ru и «Помогатель.ру», затем появилось несколько похожих сайтов. Они берут плату за доступ к контактам соискателей, которая составляет в среднем около 1500 руб. за месяц. Резюме нянь может просматривать любой посетитель, а телефоны видят только подписчики. Для самих нянь и домработниц размещение резюме бесплатно.