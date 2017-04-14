Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Лекарства на двоих

Лекарства на двоих

Антимонопольная служба разрешила компании «Р-фарм» приобрести 26% оптового поставщика лекарств АО «Русмедком»
Антимонопольная служба разрешила компании «Р-фарм» приобрести 26% оптового поставщика лекарств АО «Русмедком»
Антимонопольная служба разрешила компании «Р-фарм» приобрести 26% оптового поставщика лекарств АО «Русмедком»
Д. Абрамов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство фармкомпании «Р-фарм» о покупке 26% акций АО «Русмедком», говорится на сайте ФАС. Ходатайство было подано 13 марта.

«Р-фарм» – крупный производитель и поставщик лекарственных препаратов. По данным СПАРК, его владельцем является Алексей Репик, выручка компании за 2015 г. составила 62,2 млрд руб., прибыль – 8,6 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото