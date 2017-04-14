Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Шаги ЦБ
ЦБ будет стараться принимать решения по ключевой ставке на опорных заседаниях совета директоров, но не исключает изменений и на промежуточных, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. ЦБ перешел к шагу снижения ставки в 0,25 п. п., но отмечает возможность большего и меньшего ее изменения, добавила Юдаева. Заседание совета директоров 28 апреля не будет опорным. Интерфакс
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