Цифры. Тенденции. События

Шаги ЦБ

ЦБ будет стараться принимать решения по ключевой ставке на опорных заседаниях совета директоров, но не исключает изменений и на промежуточных, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. ЦБ перешел к шагу снижения ставки в 0,25 п. п., но отмечает возможность большего и меньшего ее изменения, добавила Юдаева. Заседание совета директоров 28 апреля не будет опорным. Интерфакс