Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Шаги ЦБ

ЦБ будет стараться принимать решения по ключевой ставке на опорных заседаниях совета директоров, но не исключает изменений и на промежуточных, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. ЦБ перешел к шагу снижения ставки в 0,25 п. п., но отмечает возможность большего и меньшего ее изменения, добавила Юдаева. Заседание совета директоров 28 апреля не будет опорным. Интерфакс

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото