Пенсионеры перейдут на «Мир» в 2020 г.

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки к законопроекту о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание с помощью национальной платежной системы «Мир». Председатель комитета Анатолий Аксаков заявил, что всего к законопроекту поступило 11 поправок, содержательные изменения есть в одной. Она устанавливает крайний срок для перехода пенсионеров на платежные карты «Мир» – 1 июля 2020 г. Для остальных бюджетников переход будет осуществляться до 1 июля 2018 г. ТАСС

ЦБ изучает резервы банков по украинским рискам

ЦБ изучает вопрос достаточности уровня резервов российских банков по рискам на Украине и возможность банков с ними справляться в условиях предстоящей продажи украинского бизнеса с большим дисконтом, сообщил директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов. «Мы пока изучаем, есть ли вообще проблема как таковая. Одно дело – это проблема одного банка и его способности с ней справиться. Другое дело – это общая проблема, которую надо коллективно решать», – сказал Лобанов: «По поводу Украины – трудно судить о том, достаточно или недостаточно резервов, каждый несчастлив по-своему. Кому-то и 100% может быть достаточно». Прайм

В Госдуме представят законопроект о блокчейне

Госдума представит законопроект о применении в России технологии блокчейна во второй половине 2017 г., сообщил член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. «Надеюсь, его обсуждение не увязнет в бюрократических механизмах», – заявил он. Депутат также отметил, что уже в 2018–2019 гг. будет разработан набор стандартов и параметров распределенных реестров, который позволит развивать правовое пространство для новых проектов с применением этой технологии. Прайм