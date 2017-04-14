РФПИ готовится к контрактам на 100 млрд руб.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует на Петербургском международном экономическом форуме в июне подписать соглашения и контракты на сумму более чем 100 млрд руб., сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Фокус на поиске баланса в глобальной экономике делает форум особенно интересным для международных инвесторов, считает он. Интерес к форуму, знает Дмитриев, уже подтвердили инвесторы, которые управляют суверенными и инвестиционными фондами с капиталом свыше $10 трлн. ТАСС

Россия подключила Белоруссию и к газу, и к нефти

«Газпром» сообщил, что Белоруссия погасила долг перед ним – $726,2 млн. В четверг «Газпром» и Белоруссия подписали условия поставок газа на 2017–2019 гг., рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович, цены для Белоруссии с 2018 г. будут менее $130 за 1000 куб. м. Кроме того, «Транснефть» подписала с Белоруссией график дополнительных поставок нефти. Сейчас идет работа по перераспределению ресурсов с других направлений на Белоруссию, говорит представитель компании. Ведомости

Дивиденды Polymetal – весь свободный денежный поток

Polymetal в 2017 г. готов направить на дивиденды весь свободный денежный поток, заявил гендиректор компании Виталий Несис, а для расчетов с кредиторами Polymetal будет привлекать новые кредиты. Интерфакс

«Лукойл» просит провести тендер на участки на Балтике

«Уже сегодня то, что мы открытие сделали, дает нам возможность практически удвоить запасы в Калининградской области», – заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов на встрече с президентом Владимиром Путиным и попросил объявить тендер на новые участки, где можно было бы вести геологоразведку. «Хотелось бы всю территорию изучить», – объяснил Алекперов. Интерфакс

В Калининграде появится завод Hyundai полного цикла

Группа компаний «Автотор» и Hyundai Motor Company в четверг подписали план запуска с 2018 г. производства полного цикла коммерческих автомобилей в Калининграде – включая применение технологий сварки и окраски. Партнеры договорились о выпуске микроавтобусов, а также малотоннажных и среднетоннажных грузовиков. Инвестиции в проект составят $50 млн, сообщил председатель совета директоров «Автотор холдинга» Валерий Горбунов. Интерфакс