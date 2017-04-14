Кантор изменил структуру владения «Акрона»

Кипрская Cintmoon Enterprises, которая контролировала 15,6% акций «Акрона» через Norka Investments S.a.r.l. (Люксембург), утратила право распоряжаться акциями, сообщил «Акрон». Subero Associates Inc. (Британские Виргинские острова), конечным бенефициаром которой является Вячеслав Кантор, увеличила долю в «Акроне» на аналогичный пакет – с 71,5 до 87,07%. Конечный контролирующий акционер «Акрона» не изменился. Интерфакс

Аэропорт «Кольцово» увеличил пассажиропоток

Аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) за январь – март 2017 г. обслужил 940 400 пассажиров, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба аэропорта. На рост пассажиропотока повлияло динамичное восстановление спроса на международные перевозки. Так, за три месяца количество пассажиров на международных рейсах выросло почти на 77% до 249 000 человек. Самыми популярными направлениями были Дубай, Нячанг, Прага и Пекин. Интерфакс