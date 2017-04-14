Taiwan Semiconductor прогнозирует выручку намного ниже ожиданий рынка

Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) дал крайне слабый прогноз выручки на текущий квартал после роста прибыли более чем на треть в январе – марте. Как сообщается в пресс-релизе TSMC, выручка в апреле – июне составит от 213 млрд до 216 млрд новых тайваньских долларов ($7–7,1 млрд), тогда как аналитики в среднем ожидали 235,2 млрд новых тайваньских долларов. TSMC является одним из основных поставщиков американской Apple, а также выпускает чипы для других производителей смартфонов. Интерфакс

«Яндекс» получил разрешение ФНС на обработку фискальных данных

«Яндекс» получил разрешение от Федеральной налоговой службы (ФНС) на деятельность в области обработки фискальных данных контрольно-кассовой техники, сообщили «Интерфаксу» в компании и подтвердили в ФНС. «Технологии «Яндекса», связанные с анализом данных, машинным обучением и другими направлениями, дают нам возможность создавать новые высокотехнологичные продукты для бизнеса на базе полученных и обобщенных данных. Эти аналитические инструменты помогут компаниям и частным предпринимателям делать выводы об эффективности бизнеса, принимать более качественные управленческие решения и оптимизировать деятельность», – пояснил сотрудник пресс-службы «Яндекса». Интерфакс

МТС сменит одного представителя в совете директоров МГТС

Новым членом совета директоров «Московской городской телефонной сети» (МГТС) может стать директор департамента функционального контроллинга МТС Владимир Травков. Как ожидается, в совете он заменит Ирину Кареву, финансового директора по работе с макрорегионами МТС. Интерфакс