Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: Слова

Вячеслав Володин

«Так как они [судьи ЕСПЧ] зачастую никого не спрашивают, решения у них носят политизированный характер, и доверие к этим решениям снижается».

По словам председателя Госдумы, решениями Страсбургского суда все чаще недовольны не только в России, но и в других странах Европы. (ТАСС)

Михаил Ходорковский

«Я убежден, что своей успешной работой мы сможем подать пример обществу, что мы можем строить свое будущее совместно, сами, без вождей».

Бывший руководитель ЮКОСа сложил полномочия председателя «Открытой России», заявив, что движение – «это не Ходорковский, а все мы». («Ведомости»)

Реджеп Эрдоган

«Я верю, что наш народ волею Всевышнего решит открыть путь к гораздо более быстрому развитию. Я верю в здравый смысл моего народа».

Президент Турции не ошибся в своем народе: по итогам подсчета 97% бюллетеней за изменение конституции высказались 51,4% участников референдума. (Reuters)